Vittoria importante per il Barcellona contro l'Athletic Bilbao nella serata di Liga. La squadra di Xavi non con poca fatica riesce ad imporsi con un gol all'80' firmato dal giovanissimo Marc Guiu. Il centravanti classe 2006 - subentrato a Fermin Lopez al 79', ci ha messo solo 1 minuto a trovare la sua prima gioia in maglia blaugrana, nel giorno del suo esordio. Dopo l'esplosione del 2007 Lamine Yamal, l'impressione è che la cantera del Barcellona non voglia fermarsi.