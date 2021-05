Secondo quanto scrive il quotidiano AS, uno dei tanti possibili partenti dal Barcellona potrebbe essere Sergio Busquets, colonna blaugrana degli ultimi tredici anni, che potrebbe essere però ai titoli di coda. Sul mediano spagnolo il Bayern Monaco avrebbe chiesto informazioni. ma il Barcellona dovrebbe risolvere il contratto (in scadenza nel 2023) per permettere un accordo più semplice tra il calciatore e i tedeschi.