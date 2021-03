Candidato alla presidenza del Barcellona, Victor Font parla a Radio Marca del possibile arrivo di Aguero a parametro zero: "Tenendo conto dei limiti economici, faremo il nostro dovere sul mercato. Vogliamo rimediare un prestito e ingaggiare calciatori di talento in scadenza di contratto. Messi? Messi ci ha detto che ciò che conta per lui è il progetto sportivo. In questo caso non c'è nessuno migliore di Xavi Hernández per convincerlo".