Il candidato alla presidenza del Barcellona Joan Laporta ha presentato parte del suo programma ai tifosi: "Font ha parlato di Xavi e Jordi Cruyff? Rispetto le proposte degli altri candidati e spero che siano vere, non sono venuto a commentarle, sono rispettabili. Sono due nomi che ad un certo punto avranno rilevanza al Barça, di sicuro - riporta Mundo Deportivo -. Haaland e Mbappé? Per esperienza, parlare di portare un giocatore ora aumenta il suo prezzo e abbassa il prezzo dei tuoi. E ancor di più a metà stagione. Rispetto che gli altri lo facciano, ma io non lo farò. Koeman ha già rinunciato al campionato? Ci sono state grandi rimonte nella storia del Barça, non dobbiamo mai abbassare la guardia, abbiamo giocatori per ritrovare la gioia e lo spirito vincente. Se resterà dopo il 24 gennaio? Da qui vi incoraggio a prendere l'iniziativa e incoraggiare i giocatori, non ci destabilizzeremo. Ronald ha un margine e quel margine sarà determinato dai risultati. Messi? Il suo atteggiamento sembrava molto buono, una dimostrazione di leadership. Vedo un Leo maturo, che vuole il Barça, che è concentrato su questa stagione e che per lui non c'è nulla di perso. Dalla sua intervista ho capito che apre le porte al nuovo presidente del Barça per fare una proposta".