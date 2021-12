Ferran Reverter, amministratore delegato del Barcellona, parla apertamente della mercato e annuncia che Ferran Torres dal Manchester City arriverà o a gennaio o la prossima estate ma arriverà sicuramente, a riportarlo è Sport. Il dirigente Blaugrana aggiunge che entro fine stagione troveranno sicuramente una soluzione per il rinnovo di Dembele, con il Mundo Deportivo che riporta che hanno dato u ultimatum di due settimane per prendere una decisione per l'esterno francese, e chiude dicendo che quando il mercato sarà aperto sicuramente il Barca si farà trovare pronto.