Una storia d’amore durata cinque anni. Un Pallone d’Oro, una Champions League, due campionati spagnoli e due Supercoppe di Spagna. Titoli - ma non solo - che raffigurano al meglio l’apporto che Ronaldinho ha saputo dare al Barcellona. Il numero 10 della prima vera svolta blaugrana negli anni 2000, svolta che ha portato il club catalano nuovamente sul tetto d’Europa e che ha dato il via alla generazione d’oro della triade Messi-Xavi-Iniesta. E la dinastia del Gaucho, in Spagna, è destinata a non finire.



FIGLIO D’ARTE – Joao de Assis Moreira, figlio del leggendario numero 10 verdeoro, come riportato da Mundo Deportivo, è ad un passo dalla firma con il Barcellona. Moreira, dopo essersi svincolato dal Cruzeiro, ha già iniziato ad allenarsi con le giovanili blaugrana. Il presidente Laporta in persona sta conducendo le trattative per ufficializzare l’arrivo della giovane – manco a dirlo – mezzapunta brasiliana.