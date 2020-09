ÚLTIMA HORA



Jorge Messi ya se encuentra en Barcelona, ha aterrizado en El Prat procedente de Rosario



En cualquier momento se puede reunir con Josep Maria Bartomeu para solucionar el futuro de Leo Messi pic.twitter.com/1izctnD4HM — Radio MARCA (@RadioMARCA) September 2, 2020

. In giornata, infatti, è previsto il cara a cara, il faccia a faccia tra Josep Bartomeu, presidente blaugrana, e il papà di Leo,Sul piatto c'è, chiaramente, il futuro della Pulce, diventato un caso mondiale. Ci sono inoltre, due prospettive diametralmente opposte: l'argentino intende lasciare la Catalogna in maniera amichevole, il club punta i piedi e si rifà alla ricca clausola rescissoria da 700 milioni di euro.Una clausola elevata, elevatissima, impossibile da pagare per qualsiasi club al mondo. Messi lo sa e farà leva sulla clausola che gli permette, ogni anno, di liberarsi gratis entro la fine della stagione. Già, ma quando è finita questa stagione? A giugno, come consuetudine, o ad agosto causa pandemia? Il comunicato della Liga in merito ha parlato chiaro: la clausola è ancora valida.Si riparte, ad ogni modo, dal burofax del 25 agosto e da una volontà chiara:. Decisamente più fredde, invece, le piste Psg e Inter, specie dopo le parole di ieri di Piero Ausilio: "Impossibile, non c'è nulla. Spero sia l'ultima volta che si parli di questa trattativa mai esistita".