Una campagna acquisti straordinaria, ancora non terminata per il Barcellona. Almeno stando alle ultime parole del presidente Laporta: "Stiamo formando una grande squadra, come voleva il nostro allenatore. Xavi, il Barça e i tifosi meritano questo sforzo, vogliamo lottare per il titolo. Altri arrivi? Potrebbe arrivare qualcuno in difesa".