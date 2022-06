Una svolta significativa e necessaria per la sopravvivenza economica del Barcellona, che dà respiro alle proprie finanze attraverso l’accordo col fondo di investimento Sixth Street, che vanta un capitale di circa 60 miliardi di dollari. Il club spagnolo comunica ufficialmente di aver raggiunto un accordo per la cessione del 10% dei proventi che riceverà dalla Liga per la vendita dei diritti televisivi per i prossimi 25 anni.



Il Barcellona rende noto che questa intesa porterà ad una plusvalenza di 267 milioni di euro complessivi e che l’operazione è stata avallata dai soci del club dopo un’Assemblea Generale straordinaria. “Stiamo attivando le leve economiche e conducendo una strategia paziente, sostenibile ed efficace per rafforzare finanziariamente la società. Sixth Street è una compagnia che vanta un’esperienza consolidata nel mondo dello sport e della comunicazione globale e ci consentirà di accedere a risorse con le quali potremo condurre le nostre operazioni in maniera indipendente”, ha dichiarato il presidente del Barcellona Joan Laporta.