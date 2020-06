Secondo quanto riferisce Sport, prima dell'allenamento di stamattina Arthur ha tenuto un discorso ai suoi compagni di squadra del Barcellona per annunciare il trasferimento alla Juve alla conclusione di questa stagione. Il giocatore brasiliano ha tenuto a chiarire che avrebbe preferito rimanere in blaugrana, ma che non è stato possibile esaudire questo desiderio per ragioni di bilancio del club.



E nel frattempo, sui social ma non soltanto, impazza la polemica portata avanti dai sostenitori del Barcellona, che ritengono che nello scambio con Pjanic a guadagnarci dal punto di vista tecnico sia stata la Juventus.