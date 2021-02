Secondo quanto riportato dal Daily Star, nei prossimi mesi il Barcellona farà il possibile per non impiegare Coutinho: l'obiettivo è quello di non dover pagare al Liverpool i 5 milioni di euro dovuti nel caso in cui il giocatore dovesse accumulare altre 5 presenze in campo con la squadra. In estate il brasiliano, ancora fuori per infortunio, può lasciare i blaugrana.