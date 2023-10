Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Sport, il Barcellona starebbe già pensando al sostituto di Robert Lewandowski. Il contratto del polacco scadrà nel 2026 ma, viste le recenti offerte monstre provenienti dall'Arabia Saudita, il club blaugrana vorrebbe tutelarsi da una possibile partenza anticipata. Al club spagnolo piace molto la giovane promessa del Manchester City, Julian Alvarez, riserva del bomber Haaland. A differenza della scorsa stagione, Alvarez sta trovando più spazio ma non è comunque un titolare e questo potrebbe giocare un ruolo fondamentale per il Barcellona. Secondo alcuni media inoltre, l'attaccante argentino avrebbe una clausola da 50 milioni di euro nel contratto e questo agevolerebbe molto un possibile trasferimento in Spagna. Il Manchester City però è convinto che Alvarez, insieme a Haaland, rappresenterà il futuro del club e non ha alcuna intenzione di privarsene.