Marcos Alonso e il Barcellona, un matrimonio che s'ha da fare. I Blaugrana, dopo aver sondato diversi nomi, hanno deciso di affondare per il laterale spagnolo, classe 1990 di proprietà del Chelsea. Stando a Sport, l'ultimo ostacolo, perché il terzino sinistro lasci Londra in direzione Barcellona, è che i Blues lo liberino. Con il contratto in essere in scadenza nel 2023, la squadra guidata da Xavi si augura che il Chelsea decida di venire incontro alle richieste di Marcos Alonso, lasciandolo andare via a zero.