Mancano tre giorni alla sfida tanto attesa. Barcellona-Napoli è già iniziata fuori dal campo con alcune dichiarazioni da parte del presidente del club blaugrana Bartomeu in merito alla sede della gara. Questo quanto detto a Bein Sports:



"Non condivido quanto detto da De Laurentiis. È nostra responsabilità tornare alla normalità e la normalità è che le squadre giochino nei loro stadi. Le parole d'allarme come le sue sono solo dannose. La verità è che l'UEFA cerca di assicurare la massima normalità e il rispetto del protocollo. Giusta la decisione dell'UEFA e che le finali si disputino a Lisbona. Sarebbe stato strano non giocare al Camp Nou. La situazione a Barcellona sta migliorando ed i contagi sono in calo".