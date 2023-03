Il Barcellona ha intenzione di rivoluzionare la rosa in vista della prossima stagione. Secondo quanto riporta Fichajes, Laporta, il presidente, ha evidenziato la corsia di destra come la priorità principale della squadra Catalana. Inoltre, ha indicato il centrocampo come un'altra delle zone che devono essere rinforzate, a cui si aggiungerebbe l'arrivo di un possibile giocatore offensivo.