Il Barcellona non molla Neymar. Come scrive Mundo Deportivo, i blaugrana stanno vagliando diverse proposte per convincere il Paris Saint-Germain a cedere la propria stella. Il club parigini, dal canto suo, ha fatto una richiesta ai catalani: 100 milioni di euro, più i cartellini di Dembélé e Semedo. Ma i due, per il Barça, sono incedibili.