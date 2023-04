Ousmane Dembélé è un giocatore prioritario per Xavi Hernández. Quest'anno ha collezionato 5 gol e 5 assist in 18 partite. Il francese ha rinnovato la scorsa stagione fino al 2024, quindi il 30 giugno gli mancherà un anno per terminare il suo contratto. Per questo motivo, il club blaugrana vuole iniziare a parlare con il suo agente, Moussa Sissoko, del rinnovo dell'ala. Secondo Mundo Deportivo, è già stato convocato per una riunione la prossima settimana.