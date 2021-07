Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, il Barcellona sta studiando diverse soluzioni per la fascia sinistra di difesa. La partenza di Junior Firpo infatti ha lasciato il solo Jordi Alba come interprete del ruolo. Per sostituire il terzino passato al Leeds ai blaugrana piace molto Josè Gaya del Valencia, ma al momento, viste le scarse disponibilità economiche, l'idea è quella di non presentare nessuna offerta per un nuovo acquisto e far crescere Alejandro Balde (classe 2003) come riserva di Jordi Alba. In caso di emergenza anche Dest può essere adattato, con Emerson Royal pronto a destra.