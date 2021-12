Sergiño​ Dest potrebbe essere un pedina scambio preziosa per il Barcellona. Il terzino statunitense sarebbe stato proposto all'Ajax come contropartita per Noussair Mazraoui, 24enne terzino marocchino, ma il terzino del Barça avrebbe rifiutato i Lancieri. La situazione potrebbe cambiare se il giocatore finisse in Premier e sul classe 2000 ci sarebbe l'interesse dell'Arsenal. A riportarlo è NBC Sports.