Joan Laporta, presidente del Barcellona, vorrebbe nella sua squadra Joao Felix dell'Atletico Madrid. Come riporta AS, il 22enne portoghese è uno dei giocatori più stimati dal club catalano ma al momento sembra un'affare quasi impossibile visto che i Colchoneros chiedono 100 milioni di euro, cifra troppo alta per i Blaugrana.