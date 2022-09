​​​​Eduard Romeu, vicepresidente del Barcellona, ha rilasciato un'intervista a El Matí de Catalunya Ràdio, facendo un punto sulla situazione finanziaria del club: "Abbiamo cambiato completamente la struttura. Dall'avere giocatori con livelli salariali fuori mercato e una rosa già numerosa a livello di età media, si è passati ad avere giocatori con proiezione e livelli di mercato, che saranno sicuramente importanti. Ora non bisogna deviare dalla tabella di marcia segnata. Abbiamo salvato il Barça, ma non siamo finanziariamente sani e abbiamo bisogno di molta austerità e rigore e c'è molto lavoro da fare. Il club sarà in salute tra 5 anni, nella stagione 2024-2025 saremo al livello che ci corrisponde. Giocare al Montjuic comporterà delle perdite, ma i 100 milioni di euro che alcuni report hanno previsto non saranno raggiunti".



GRANDE RITORNO - Il vicepresidente è poi tornato sul mercato: "Dovevamo trovare il punto di equilibrio, che era molto debole, ma dovevamo essere coraggiosi. Per quanto riguarda gennaio c'è margine di operare, ma quest'estate abbiamo fatto uno sforzo molto importante e se c'è un completamento necessario, lo faremo, ma dovremo studiarlo. Un ritorno di Messi? Sarebbe fattibile, perché se tornasse verrebbe gratis, quindi sicuramente lo sarebbe. Altrimenti non ci sarebbe budget. Comunque è una decisione tecnica e del giocatore".