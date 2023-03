Il vicepresidente del Barcellona, Rafa Yuste fa il punto sul mercato in attacco: "Siamo stati in contatto con l'entourage di Messi, Leo sa quanto lo apprezziamo e che ci piacerebbe tornasse qui. Sicuramente lui ama il Barça e Barcellona, quindi speriamo di trovare le condizioni giuste per il suo ritorno".



"Ansu Fati? Non posso garantire al 100% che resterà perché non dipende solo da noi, ma Xavi si fida di lui. Gli ho detto che deve decidere il proprio futuro, non vorrei mai che i nostri talenti della Masia lascino il Barça".