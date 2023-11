Con un video postato sui social, ilaggiorna sullo stato dei lavori di ritrutturazione del, lo stadio di proprietà del club blaugrana che sarà quasi commpletamente rifatto, con data di consegna fissata nel 2025. In attesa di tornare nel suo impianto, rinnovato secondo criteri e comfort più moderni (FOTO), il Barcellona in questa e in parte della prossima stagione gioca le partite di casa allo stadio