Barcellona, impazza il toto successore di Xavi: c'è un italiano in risalita

C'è anche Roberto De Zerbi tra gli obiettivi del Barcellona per il dopo Xavi e anzi l'attuale allenatore del Brighton sta scalando la classifica e prendendosi il ruolo di favorito. L'ex centrocampista catalano ha annunciato l’addio a fine stagione, facendo partire il toto per il suo successore. Secondo quanto riporta Marca, la dirigenza del Barcellona starebbe seriamente valutando il profilo di De Zerbi che ha messo in luce in Premier League un gioco nel solco dello stile blaugrana. L'allenatore bresciano starebbe vincendo il ballottaggio con l’attuale tecnico dell’Arsenal, Mikel Arteta, intenzionato a restare sulla panchina londinese.