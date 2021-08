Il Barcellona guarda al futuro e punta Emre Demir, una delle stelline del campionato turco. Il classe 2004 del Kaysespor viene valutato 5 milioni di euro secondo AS, il Barça invece ne ha offerti 3,5. La trattativa, però, sembra in dirittura d'arrivo. Il ragazzo rimarrebbe a giocare un altro anno in patria e poi si unirebbe ai blaugrana la prossima stagione.