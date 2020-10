Anche i giganti possono tremare., perché se i bianconeri di Pirlo sono un cantiere ancora aperto, i blaugrana di Koeman si trovano una una situazione ancor più complicata: risultati che non arrivano, un presidente al passo d'addio e assenze pesanti,- E proprio la gestione dell'argentino è una delle principali accuse mosse a, che per ora resiste ma vede avvicinarsi l'allontanamento. Se ieri ha smentito l'ipotesi dimissioni dopo il voto di sfiducia , è in arrivo un referendum da parte dei soci che potrebbe decretare il suo addio e renderlo il primo presidente espulso nella storia del club.dopo aver appreso che la Generalitat della Catalogna non ritiene ci siano impedimenti per votare l'1-2 novembre: i media spagnoli ipotizzano che questa volta Bartomeu possa davvero dimettersi, con, presidente della commissione economica statutaria, pronto a subentrare e a indire le elezioni entro un periodo massimo di tre mesi. Ma le tensioni non si limitano a questo, l'attrito tra società e spogliatoio è cresciuto dopo l'apertura di un tavolo di trattativa per il, calciatori e non, in virtù delle perdite dovute all'emergenza Covid-19.- A dare un quadro chiaro delle difficoltà del Barça in campo ci pensano gli sterili numeri: sette punti conquistati nelle prime cinque giornate di Liga (rinviati i primi due turni), ma soprattutto tre turni consecutivi senza vittoria, con le. Tradotto:Anche l'anno scorso l'avvio fu analogo, ma Valverde dovette fare a meno di Messi in quattro delle prime sei giornate di campionato.- Quest'anno la Pulce c'è, ma la sua presenza non sta incidendo particolarmente in positivo. Anzi,, anno in cui prese ufficialmente il via la storica rivalità con. Difficoltà in campo che riflettono una situazione personale con il club mai risolta:. Nervi tesi, sotto tutti i punti di vista.- E come se non bastasse un Messi al minimo,non recuperano, così come. E non poter contare sul francese è un problema, se si pensa chedopo il rosso con il Ferencvaros: di fatto, il Barça. Non il massimo, se si considera che la retroguardia è uno dei reparti più sotto accusa: a ottobre un solo clean sheet (1 ottobre, contro il Celta Vigo), poi sei gol concessi in quattro partite tra Liga e Champions. Un biglietto da visita tutt'altro che positivo.- Crisi profonda e leader che non danno appiglio, al Barcellona non resta quindi che aggrapparsi ai più giovani, perché le note più positive arrivano proprio dalla linea verde.sta crescendo e dando più soluzioni, ma inevitabilmenteche ha iniziato la stagione con il botto:(17 anni e 359 giorni), un record che si aggiunge a una lista già lunga (marcatore più giovane della storia del Barça marcatore più giovane della Champions, marcatore più giovane della Spagna, doppietta più giovane nella Liga, gol più assist più giovane nella storia della Liga, più giovane debuttante in Champions nella storia blaugrana, primo minorenne a segnare due gol nella storia della Champions, primo 2000 a segnare più di 10 gol). Numeri da paura, ma che finora non sono bastati per tirare fuori il Barcellona dalle sabbie mobili: e ora arriva la Juve, lo scontro diretto per il vertice del gruppo G è più tesa che mai.@Albri_Fede90