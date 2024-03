Barcellona in emergenza, Cancelo cambia ruolo contro il Napoli

Il Barcellona che si presenterà per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Napoli è in piena emergenza. Xavi Hernandez deve fare i conti con tante assenze soprattutto a centrocampo, dove visti i pochi giocatori a disposizione sta pensando di schierare- Una novità che l’allenatore del Barcellona sta valutando seriamente a poche ore dall’inizio della partita:. Terzino destro naturale, Cancelo in questa stagione è stato schierato spesso anche sull’altra fascia come nella gara d’andata col Napoli. Stasera il ruolo potrebbe cambiare di nuovo, giocando in quella posizione nella quale ogni tanto l’aveva schierato Guardiola.- L’altra ipotesi è quella di schierare Cancelo terzino sinistro facendo altre scelte in mezzo al campo:, con l’inserimento di Joao Felix nel tridente con Yamal e Lewandowski. Le alternative nel ruolo di mezz’ala sono Fermin Lopez, Oriol Romeu e Sergi Roberto, tre idee che però al momento non convincono Xavi.