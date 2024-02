Barcellona in salsa Milan: contattati due ex leggende rossonere per il dopo Xavi

Come il Camp Nou - in rifacimento, cosa che ha fatto spostare le gare casalinghe al Montjuïc - anche il Barcellona è un cantiere aperto. I risultati arrivano a giorni alterni, il futuro è un'incognita: a giugno Xavi saluterà la panchina dei blaugrana, lasciando un vuoto che ora Laporta deve colmare.



NUOVA IDEA - Sono tanti i nomi accostati al club: da Thiago Motta a Rafa Marquez, da Michel ad Arteta e De Zerbi. Ma Marca ne fa uno nuovo che però arriva dal passato. L'ultima voce infatti riporta al 61enne Frank Rijkaard, ex allenatore del Barcellona che però non siede su una panchina da 11 anni. L'ex giocatore del Milan ha guidato la squadra per cinque anni tra il 2003 e il 2008, vincendo due Liga e una Champions League nel 2006, prima di passare al Galatasaray e alla nazionale dell'Arabia Saudita. Contattato dal presidente dei catalani, l'olandese non avrebbe chiuso la porta, anzi. E Laporta avrebbe suggerito come suo assistente anche un altro ex Milan, Marco Van Basten.