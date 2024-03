Barcellona, incontro con il Manchester United: il nome sul tavolo

Il mercato inizia a scaldarsi in vista della prossima estate e tra Spagna e Inghilterra può svilupparsi una pista interessante: contatto tra Barcellona e Manchester United.



INCONTRO - Secondo quanto riferito da Jijantes FC, il direttore sportivo dei Red Devils (John Murtaugh) e il direttore delle trattative (Matt Hargreaves) hanno incontrato oggi a Barcellona Deco, direttore sportivo del club blaugrana. Non il primo vertice chiave di giornata, perché in precedenza il presidente del Barça Joan Laporta aveva incontrato il noto agente Pini Zahavi. Ma quali operazioni possono svilupparsi?



SI PARLA DI GREENWOOD - Lo scorso inverno si era ipotizzato un possibile scambio tra Jadon Sancho, esubero in rotta con lo United, e Raphinha, ma la pista non era decollata. Ora è un altro il profilo più caldo: stando alle indiscrezioni delle ultime settimane, il Barcellona, come l'Atletico Madrid, ha messo gli occhi su Mason Greenwood, di proprietà del club di Manchester ma ora in prestito al Getafe.



LA STAGIONE DI GREENWOOD - L'attaccante classe 2001, valutato 40 milioni di euro dal Man United, si sta rilanciando con questa avventura in Spagna: finora con il Getafe ha collezionato 26 presenze complessive (23 in LaLiga, 3 in Coppa del Re) con 8 gol (6 in campionato, 2 in coppa) e 5 assist.