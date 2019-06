Con Griezmann pronto a vestirsi di blaugrana e Neymar che spinge per tornare, a Barcellona devono fare i conti con le uscite. E due sono i giocatori che hanno le valigie in mano: Philippe Coutinho e Ousmane Dembélé. Come scrive Mundo Deportivo, oggi è previsto un incontro tra l'agente del calciatore, Moussa Sissoko, il presidente dei catalani, Josep Maria Bartomeu, e il segretario tecnico, Eric Abidal. Il Paris Saint-Germain è il club in pole per l'ex Borussia Dortmund: a Parigi il francese ritroverebbe Tuchel.