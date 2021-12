Attraverso un comunicato ufficiale il Barcellona ha comunicato l'infortunio di Sergi Roberto. Il giocatore verrà operato dello stesso medico che si era occupato di Dembelè in estate. Queste le parole del club catalano: "Il giocatore della prima squadra Sergi Roberto sarà operato chirurgicamente nei prossimi giorni per una lesione al retto femorale della gamba destra. L'operazione sarà svolta dal dottor Lasse Lampainen sotto la supervisione dei medici del club, a Turku in Finlandia Al termine dell'operazione si stimeranno i tempi di recupero".