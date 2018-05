Andres Iniesta, fuoriclasse del Barcellona, che lascerà i blaugrana a fine stagione, parla a Onda Cero del proprio futuro: "La Cina e il Giappone sono due scenari da tenere in considerazione e dovrò mettere tutto su una bilancia. Ci sono alcune situazioni più avanzate, però prima della prossima settimana non ci sarà nulla di concreto. Smettere? No, non appenderò le scarpe al chiodo. Continuerò a giocare a calcio per moltissimi anni".



L'ADDIO AL BARCELLONA - "Me ne vado perché credo sia il momento giusto per farlo e perché non potrò più dare quello che ho dato fino a questo momento. Sono cosciente di quello che esige questo club e ho deciso di fare un passo indietro. Mi piace andarmene così, dopo una gran stagione".