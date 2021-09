Andres, leggendario centrocampista spagnolo, exe ora alin Giappone, si racconta a Goal.com: "Tornare al Barcellona? Non è lo scenario in cui mi vedo, se però arrivasse l'occasione la apprezzerei. Quello che posso dirti è che tornare al Barça mi piacerebbe, è chiaro. Non per il mio trascorso lì, ma perché sarebbe bello avere la capacità di aiutare la squadra in un altro modo. Laporta mi dà molta fiducia e in questo senso gli auguro tutto il meglio. Ma parlare ora di situazioni ipotetiche che potrebbero verificarsi tra uno o due anni non ha senso. Tutto quello che voglio è che il Barça ritrovi quel trend positivo sotto tutti gli aspetti, calcistici e istituzionali. Oggi è questo che mi renderebbe più felice"".- "Se Xavi è pronto? Credo di sì. Se mi chiedi se immagino Xavi sulla panchina del Barça, senza essere frainteso sul fatto che dovrebbe essere l'attuale allenatore, ti dico sicuramente di sì. E' da tempo che si è preparato studiando e allenando. Ha la sicurezza giusta per affrontare questa sfida"."L'unica cosa che posso fare è valutare dall'esterno, quello che è successo o meno lo conoscono solo le persone coinvolte direttamente. Mi fa strano - e suppongo che sia lo stesso anche per altre persone - vedere Leo con un'altra maglia. Il mio desiderio sarebbe stato che lui continuasse, ma a volte gli scenari cambiano e bisogna prendere strade diverse, ognuno la propria. Ovviamente la situazione che si è verificata non è stata facile da assorbire".