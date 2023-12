Le prime cartoline disono quelle di un ragazzo sorridente ma determinate, con gli occhi a cuoricino per essere arrivato in uno dei club più importanti al mondo. Anzi: "E' la miglior società al mondo, il mio sogno è sempre stato giocare qui". Sciarpa ben in vista, un saluto ai fotografi e via dai nuovi compagni: il classe 2005 ha fatto il giro di abbracci dello spogliatoio e ha incontrato Xavi: "Uno mas del equipo!" ha twittato il Barça.- Vitor Roque è considerato uno dei giovani attaccanti più forti al mondo e il migliore della sua generazione.insieme alla famiglia con un volo di sola andata per il futuro, ieri il primo allenamento insieme alla squadra in attesa della preparazione ufficiale prevista per mercoledì 3 gennaio. I tifosi lo aspettano con entusiasmo, Xavi lo protegge dalle pressioni: "Non possiamo dargli troppa responsabilità, è un giocatore giovane che sta crescendo un po' alla volta". La carta d'identità recita febbraio 2005, 18 anni e potenzialità da vero top player.- L'intuizione di affondare il colpo è stata del ds Deco: "E' la mia scommessa". L'allenatore l'ha voluto subito per farlo calare il prima possibile nella nuova realtà; a inizio mese Vitor Roque ha salutato l'Athletico Paranaense uscendo tra gli applausi dei tifosi a cinque minuti dalla fine nella vittoria contro il Santos.Un curriculum niente male, al quale va aggiunto il record di esordiente più giovane del Brasile nel XXI secolo (18 giorni e 25 giorni).- Il Barcellona si è messo in casa il futuro del calcio brasiliano.. Nel Brasileirão si sono affrontati due volte, una ha vinto il Palmeiras di Endrick e nell'altra hanno pareggiato. E anche la sfida personale l'ha vinta il più piccolo, con tre gol a uno nelle due partite. Il prossimo testa a testa sarà in Europa, in Spagna. Il Clasico sullo sfondo e i due talenti brasiliani in primo piano. Vitor Roque è già a Barcellona, un nuovo capitolo nella carriera di un predestinato.