Barcellona-Inter, arbitra Turpin: fu l'arbitro dell'euroderby di ritorno del 2023. Ma anche quello del rosso a Hummels in Athletic-Roma

Sarà uno degli arbitri francesi più importanti, nonché uno dei direttori di gara di maggior esperienza in ambito europeo:Ad accompagnarlo gli assistenti Nicolas Danos e Benjamin Pages, mentre Francois Letexier sarà il quarto ufficiale di gara. Al VAR dirige le operazioni Jerome Brisard, con Willy Delajod come addizionale.Nella sua carriera arbitrale,di Istanbul col Manchester City. L'altro successo risale invece al 2-1 in rimonta sul Tottenham, nella fase a gironi di dell'edizione 2018/2019. A livello di pura curiosità, tra i precedenti di Turpin con l'Inter ce n'è uno contro una formazione spagnola, il Real Madrid, del 3 novembre 2020 (successo per 3-2).Allargando lo spettro a tutte le partite di squadre italiane,, con la rimonta dei baschi contro i giallorossi di Ranieri nel match di ritorno.che generò le veementi proteste dell'allenatore della Roma. Il programma delle semifinali di Champions League dell'Inter prevede il primo appuntamento mercoledì, alle 21, sul campo del Barcellona e il match di ritorno martedì 6 maggio a San Siro.