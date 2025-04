Barcellona-Inter: bottiglie di vetro contro il pullman nerazzurro

Getty Images

Il Montjuic ospita il primo dei due confronti tra la squadra di Hansi Flick e quella di Simone Inzaghi, in palio la possibilità di andare in finale contro una tra Arsenal e Paris Saint-Germain.I tifosi di casa sono pronti a creare una vera e propria bolgia per spingere Lamine Yamal e compagni e complicare la gara a Lautaro Martinez e gli altri interisti. E la missione dei fan culé è iniziata già fuori dallo stadio.

- L'Inter è arrivata al Montjuic sul proprio pullman e, come di consueto, ad attendere le due squadre un nutrito gruppo di tifosi. Clima acceso come detto e accesa è stata anche l'accoglienza per il mezzo di trasporto dei nerazzurri: il pullman, riferisce FcInter1908.it, è stato colpito dal. Nessun danno comunque e situazione sotto controllo, con i tifosi blaugrana che hanno poi intonato cori e acclamazioni per i propri beniamini.