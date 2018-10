L’Inter non ha alcuna intenzione di arrendersi ancora prima che inizi la sfida contro il Barcellona. Lo ha detto Miranda e lo ha chiarito Spallettiche non sarà del match a causa della frattura del radio, che lo terrà fuori causa anche per la sfida del Meazza: “Il Barcellona rimane una grande squadra perché hanno tantissime soluzioni, ma senza Messi sarà più facile”, ha spiegato il tecnico toscano in conferenza.Ma per una preoccupazione accantonata ce n’è una che emerge e che riguarda il centrocampo nerazzurro: Gagliardini e Joao Mario non sono in lista Champions, Brozovic non è al massimo e Vecino e Borja Valero potrebbero avere scarico il serbatoio delle energie, dato che il derby di domenica sera ha richiesto tantissimo carburante. È per questo che Spalletti studia soluzioni alternative, magari da impiegare anche a gara in corso. Lavorare ruolo su ruolo è tutt’altro che semplice, lo ha spiegato lo stesso tecnico toscano: “A centrocampoAsamoah ci ha già giocato a centrocampo, ma anche Skriniar sa giocare in quel ruolo. Di soluzioni ne abbiamo e siamo abbastanza tranquilli”.Dichiarazioni che aprono piste alternative, anche perchéma che probabilmente conserverà fino al momento opportuno. I favoriti a una maglia da titolare rimangono Brozovic e Vecino, ma nessuno dei due sembra avere 90’ nelle gambe e per questo motivo lo slittamento di uno tra Skriniar e Asamoah a centrocampo, soprattutto a gara in corso, sembra un’esigenza fondamentale per la squadra di Luciano Spalletti.