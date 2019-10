Ancora una volta rivali, ancora una volta una di fronte all'altra. Barcellona e Inter si ritroveranno questa sera al Camp Nou per dare vita all'ennesimo capitolo di una lunga sfida che, almeno per la Champions League, è diventata quasi una classica degli ultimi decenni. Sfide mai banali e che spesso racchiudono al loro interno grandi intrecci, di campo, ma anche e soprattutto di mercato.



CHE INTRECCI - Da Ronaldo (il Fenomeno) allo scambio Ibrahimovic-Eto'o, passando per Maxwell, ma anche Rafinha e la meteora Montoya tante sono state le operazioni fra i due club e anche la scorsa estate non è stata da meno con trattative, sondaggi e contatti chiacchierati anche a mezzo stampo. E in vista delle prossime due sessioni di mercato alcuni obiettivi potrebbero presto tornare in auge.



DA VIDAL E RAKITIC AI DIFENSORI - L'inter, ad esempio, ha provato per tutta l'estate ad acquistare almeno uno fra i due centrocampisti in uscita di casa Barcellona, Arturo Vidal e Ivan Rakitic. Scaricati da Valverde in numerose conferenze, per loro il club catalano ha sempre presentato richieste economiche irraggiungibili per le casse nerazzurre e alla fine sono rimasti a Barcellona. Stesso destino, ma con basi diverse, è toccato a Milan Skriniar e Stefan de Vrij. La dirigenza blaugrana si è più volte informata per i due difensori nerazzurri, ma da Marotta e Ausilio è sempre arrivata una dichiarazione di incedibilità.



IL CASO LAUTARO - Infine c'è Lautaro Martinez che per larga parte dell'estate è stato uno dei principali obiettivi di mercato del Barcellona per l'attacco con tanto di proposte e contatti con l'agente che, a mezzo stampa, ne ha confermato l'interesse. Nel suo contratto con l'Inter c'è una clausola rescissoria da 111 milioni e a quella cifra il Barcellona non è mai arrivato tanto che l'Inter, ora, è pronta a rinnovare il suo contratto alzando o addirittura eliminando anche quella clausola. Se il Barcellona lo vorrà, insomma, dovrà sedersi attorno a un tavolo per trattare. Prima però parola al campo, perché il percorso in questa Champions di entrambe le squadre passa solo ed esclusivamente da lì.



@TramacEma