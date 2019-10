Il day after Barcellona-Inter è tempo di bilanci, riflessioni, autocritiche (e critiche al direttore di gara) e… confronti. Sì perché l’Inter guidata da Conte esce dal Camp Nou in modo diametralmente opposto rispetto a quella spallettiana di un anno fa. I neroazzurri appaiono oggi più sicuri delle proprie qualità, più cattivi e affamati di rivalsa. Magra consolazione, vero. Però dice di una squadra che sta intraprendendo un importante percorso di crescita e che domenica contro la Juventus avrà una seconda, importante occasione per mandare un segnale forte al campionato.



In questo confronto a distanza con l’Inter di Spalletti c’è però un dato che rimane pressoché invariato, quello relativo al possesso palla. Sotto la guida dell’allenatore toscano i neroazzurri, presi a pallonate dai blaugrana al tempo orfani di Messi, totalizzarono il 36% di possesso palla. Sotto la guida di Conte l’Inter non è riuscita a fare meglio: solo 37% in controllo del pallone a fronte del 63% degli uomini di Valverde. Un dato (uno dei pochi) non confortante per Conte.