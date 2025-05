Barcellona-Inter, Ferran Torres: “Non importa se saremo in trasferta a San Siro, passiamo noi”

Getty Images

In barba alle scaramanzie, l’attaccante del, Ferran, ha parlato in mixed zone dopo l’andata della semifinale di Champions League, pareggiata con l’Inter, e ha mostrato tutta la sua sicurezza. Autore della rete del 2-2, l’ex Valencia si è dettonell’appuntamento di martedì prossimo, a San Siro.Quella di Torres è una grande stagione. Spesso schierato al posto di Lewandowski e talvolta anche sulla fascia, al suo fianco,A Milano dovrebbe essere ancora lui il terminale offensivo della squadra di Flick che dovrebbe fare ancora a meno del polacco.

Ferran Torres è stato tirato in ballo, in conferenza stampa, anche da Simone Inzaghi che ha citato il suo caso per rimarcare la differenza tra budget, fatturati e rose che esiste tra le due formazioni.. Sono ancora più soddisfatto perché ci stiamo giocando tutte queste partite con squadre che hanno budget e fatturati diversi da noi, ma abbiamo cuore e organizzazione".