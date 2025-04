Barcellona-Inter: formazioni, dove vederla in tv e streaming

AFP via Getty Images

(mercoledì 30 aprile 2025 con calcio d'inizio alle ore 21:00) è una gara valevole per l'andata delle semifinali in Champions League. Con il Camp Nou ancora inagibile per via dei lavori di ristrutturazione, si gioca allo stadio olimpico Lluis Companys sulla collina del Montjuic. Arbitra il francese Clement Turpin, assistito dai connazionali Nicolas Danos e Benjamin Pages con François Letexier quarto uomo, Jerome Brisard e Willy Delajod al Var. Il ritorno è in calendario il prossimo martedì 6 maggio a San Siro: chi passa il turno si qualifica alla finale di sabato 31 maggio a Monaco di Baviera contro la vincente dell'altra semifinale tra Arsenal e Paris Saint-Germain.

Partita: Barcellona-Inter.Data: mercoledì 30 aprile 2025.Orario: 21.00.Canale TV: Amazon Prime Video e in chiaro su Il Nove.Streaming: Amazon Prime Video.(4-2-3-1): Szczesny; Koundé, Cubarsí, Inigo Martinez, Gerard Martin; de Jong, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Raphinha; Ferran Torres. All. Flick.

(3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Arnautovic, Lautaro. All. Inzaghi.- Simone Inzaghi perde Pavard per infortunio, ma spera di recuperare Thuram almeno per la panchina oltre a Bastoni e Mkhitaryan dopo il turno di squalifica in campionato. Dopo essere entrato dalla panchina contro la Roma, Dumfries si appresta a riprendersi il posto da titolare a destra. Sull'altra fascia Carlos Augusto insidia Dimarco.Dall'altra parte Flick dovrebbe ancora fare a meno degli infortunati Balde e Lewandowski.

- La partita Barcellona-Inter viene trasmessa in chiaro su Il Nove e, sempre in diretta, da Amazon Prime Video. I clienti Prime in Italia possono vedere le partite della UEFA Champions League attraverso l'app di Prime Video disponibile su numerose smart TV. Inoltre, su tutti i dispositivi web, mobile e su Smart TV attraverso la Fire Tv Stick, sarà attiva X Ray, la funzionalità che permetterà agli appassionati di sport di accedere in tempo reale con un solo click a statistiche (fornite da Opta), momenti chiave del match e formazioni delle squadre in campo. Ad X Ray si aggiungono anche le due funzionalità tecnologiche Recap Rapido, che permette, a match iniziato, di rivedere i gol segnati fino a quel momento, riassunti in clip rapidissime, prima di andare automaticamente alla diretta della partita, e Momenti Chiave, disponibile su SmartTV e FireTV, che permette di tornare rapidamente ai momenti chiave della partita (ad esempio gol, espulsioni o calci di rigore) cliccando due volte verso il basso il cursore del telecomando.

- Barcellona-Inter è disponibile anche in diretta streaming. I clienti Prime in Italia possono vedere le partite della UEFA Champions League attraverso l’app di Prime Video disponibile su numerose smart TV, inclusi i modelli di Samsung e LG, oltre che sui dispositivi mobili, Amazon Fire TV, Fire TV Stick, tablet Fire, Apple TV, PlayStation, Sky Q e Sky Digital e online. Maggiori informazioni sulla gamma di dispositivi compatibili con l’app Prime Video sono disponibili al sito: primevideo.com. Coloro che non sono ancora clienti Prime potranno provare il servizio gratuitamente per 30 giorni su amazon.it/prime.

