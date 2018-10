Francesco Coco, ex terzino di Inter e Barcellona, parla in vista della sfida Champions tra le sue vecchie squadre. Queste le sue parole a Cope.es: "Messi è il 50% del Barcellona, negli ultimi 10 anni è stato il miglior giocatore del mondo. La sua assenza è sicuramente un vantaggio per l'Inter, ma per i nerazzurri sarebbe stato un onore giocare contro di lui. Se giochi e vinci contro i migliori, poi hai più merito. Il Barcellona è comunque più forte dell'Inter e può vincere. Ha giocatori forti, è abituato a questo tipo di gare e gioca in casa, dove ha perso pochissime volte".



SUL DERBY - "La perdita di Nainggolan è però un bene per il Barça: lui è il giocatore più importante dell'Inter insieme a Icardi. Secondo me l'Inter non ha i ricambi all'altezza dei titolari, ecco perché Spalletti gioca sempre con gli stessi. Icardi può giocare a Madrid, è un attaccante di livello, incredibile, che segna quasi 30 gol a stagione. Ma è molto diverso dai profili che il Real Madrid ha avuto negli ultimi anni, come Higuain o Benzema, che partecipano molto al gioco della squadra. Icardi è un attaccante che forse non appare nei 90 minuti, ma sfrutta il minimo spazio per segnare. A Madrid devono decidere se vogliono un attaccante di questo tipo".