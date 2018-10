B - Thiago Messi che disegna il logo della Juventus pic.twitter.com/OsIHxX8FvQ — Juventus Fans (@juventusfans) 25 ottobre 2018



Incredibile quello che è successo a Barcellona martedì sera, in occasione delpoi terminato 2-0 per i blaugrana grazie alle reti di Rafinha e Jordi Alba: uno spettatore seduto alle spalle di Lionelin tribuna per l'infortunio al braccio, ha filmato- Il piccolo Thiago è stato dunqueun'ulteriore conferma delladopo l'arrivo di Ronaldo, anche se è quanto meno curioso che proprioo abbia deciso di disegnarlo, per giunta in occasione della partita tra i blaugrana e. Domenica è in programma il Clasico contro il Real Madrid,: che sia una previsione del futuro?I tifosi bianconeri sognano in grande.- Tra l'altro Thiago Messi, che oggi ha cinque anni, non va matto per il calcio:ha raccontato qualche mese fa Lionel, che ha anche un secondogenito di appena 18 mesi. Anche durante la partita con l'Inter ha preferito disegnare piuttosto che godersi lo spettacolo, impossessandosi di un pennarello e ritraendo il logo della Juve.@AleDigio89