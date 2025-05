Barcellona-Inter, il retroscena sull'allenamento dei blaugrana a San Siro: è stato interrotto dall'agronomo del campo

AFP via Getty Images

Ha del clamoroso quanto accaduto nella giornata di ieri martedì 6 maggio 2025 giorno della vigilia della semifinale di ritorno della Champions League 2024/25 fra Inter e Barcellona. Come da programma Uefa,Ad intervenire fermando momentaneamente l'allenamento è stato, storico agronomo responsabile del manto erboso dello stadio milanese e agronomo anche della Lega Serie A.del Barcellona che si stavano allenando in una zona vicina al centro del campo.

Come da protocollo, infatti, i portieri dovrebbero allenarsi e riscaldarsi in un'area vicina ad una delle 4 bandierine del calcio d'angolo. Castelli ha chiesto gentilmente ai responsabili dell'allenamento del Barcellona di far spostare i portieri nella zona a loro dedicata specificando poi a Sky Sport cheUtilizzare una zona importante come il centrocampo nel giorno precedente alla gara potrebbe portare a scompensi per lo spettacolo del giorno della partita. Va sottolineato come i giocatori e lo staff catalano hanno subito capito la situazione e si sono spostati senza alcun tipo di polemica nella sezione di campo a loro dedicata.