Barcellona-Inter LIVE, le formazioni ufficiali: Thuram e Bisseck dal 1', Dani Olmo con Ferran Torres

con calcio d'inizio alle ore 21:00 allo stdio Lluis Companys sulla collina del Montjuic in Catalogna (il Camp Nou è ancora inagibile per i lavori di ristrutturazione) è gara valida per l'andata della seconda semifinale della Champions League 2024/25. Arbitra il francese Clement Turpin, assistito dai connazionali Nicolas Danos e Benjamin Pages con François Letexier quarto uomo, Jerome Brisard e Willy Delajod al Var. Il ritorno è in calendario il prossimo martedì 6 maggio a San Siro: chi passa il turno si qualifica alla finale di sabato 31 maggio a Monaco di Baviera contro la vincente dell'altra semifinale tra Arsenal e Paris Saint-Germain.

(4-2-3-1): Szczesny; Koundé, Cubarsí, Inigo Martinez, Gerard Martin; de Jong, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Raphinha; Ferran Torres. All. Flick.(3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi.

Partita: Barcellona-Inter.Data: mercoledì 30 aprile 2025.Orario: 21.00.Canale TV: Amazon Prime Video e in chiaro su Il Nove.Streaming: Amazon Prime Video.