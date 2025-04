Barcellona-Inter, Mkhitaryan: "Forse pensero per tutta la vita al goal annullato"

Getty Images

E' stato, suo malgrado, lo sfortunato protagonista dell'azione che ha portato all'annullamento al goal del possibile 4-3 dell'Inter sul campo del Barcellona. Henrikh Mkhitaryan non si capacita della sfortunata circostanza che ha impedito ai nerazzurri di completare l'impresa nella prima semifinale di Champions League contro i blaugrana. “Forse ci penserò per tutta la vita, perché potevamo andare in vantaggio e per pochi centimetri non è andata. Ma guardiamo avanti, al ritorno da giocare in casa nostra. Speriamo in un risultato positivo”, ha detto a Prime Video.