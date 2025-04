Barcellona-Inter, semifinale generazionale: i ragazzi terribili contro quelli "all'ultima chiamata"

Montjuic si veste a festa per l'ultima partita casalinga delnella Champions League 2024/25: i blaugrana di Hansi Flick arrivano lanciatissimi e con la Coppa del Re in tasca al primo dei due appuntamenti contro l', che al contrario è reduce da 3 sconfitte consecutive tra campionato e Coppa Italia e ha visto svanire il sogno Triplete.Umori agli antipodi, così come agli antipodi sono le carte di identità di molti dei protagonisti di questa sera:

(2007) in difesa,(2002) e(2004) a centrocampo,(2007) in attacco: la spina dorsale dei catalani è a posto per il prossimo decennio, con un attaccamento fortissimo e anche la possibilità di avere a breve ricambi all'altezza grazie a La Masia, che ha sfornato la squadra campione della Youth League di quest'anno A chi si riferisce Flick nella rosa dell'Inter? Sicuramente ad(37 anni) e De Vrij (33), i primi difensori della porta di Yann(36). Ma anche a Henrikha centrocampo: l'armeno, 36 anni, ha addirittura dichiarato che potrebbe anche smettere alla fine di questa stagione. E poi(35), che stasera dovrebbe lasciare il posto al rientrante Dumfries, e(36), pronto in caso di bandiera bianca da parte di Thuram e unico "superstite" del Triplete 2010, quando per sua stessa ammissione era più un tifoso che altro. Anche il Barcellona ha i suoi vecchi leoni: Szczesny in porta e Lewandowski (che spera di rientrare in tempo per il ritorno, stasera sarà rimpiazzato da Ferran Torres in attacco); ma se c'è una squadra che avrà la motivazione in più data dallo scorrere del tempo, quella veste il nerazzurro.