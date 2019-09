Mancano due giorni a Barcellona-Inter e a brevissimo Valverde scioglierà le riserve sulle condizioni di Leo Messi. Il tecnico catalano, come spiega il Corriere dello Sport, non correrà alcun rischio, ma spera di avere a disposizione sia il fuoriclasse argentino che Demblele.



“Con i soli Luis Suarez, Griezmann e Carles Perez a pieno ritmo, però, il cruccio del tecnico blaugrana, in questo momento, è poter recuperare almeno uno tra Messi e Dembelé, entrambi reduci dal secondo problema muscolare sofferto in stagione. In caso di riapparizione alla seduta, la loro presenza dovrebbe essere assicurata. In cuor suo, Valverde sembra propenso a non correre il minimo rischio con Leo, che lo scorso anno saltò il doppio confronto con l’Inter per una frattura a un braccio. Dopo l’ennesimo, inaspettato forfait con il Getafe, invece, spera in un ravvedimento di Dembelé. Un semplice “affaticamento muscolare” gli ha impedito di dare una mano sabato scorso, ma ora potrebbe riapparire in una sfida già decisiva per le sorti del gruppo F”.