Barcellona: interesse del Chelsea per De Jong

La stagione di Frenkie De Jong a Barcellona sta alternando molti alti e bassi. A dire il vero il giocatore che si poteva ammirare con la maglia dell'Ajax si è visto soltanto a sprazzi, restando comunque un punto fermo della squadra di Xavi. Il giocatore ha espresso più volte di voler rimanere al Barcellona, rifiutando più volte la corte di top club inglesi. Tuttavia secondo Fichajes.net il Chelsea in estate avrebbe intenzione di tornare alla carica per centrocampista olandese classe 1997.



I DETTAGLI - Il centrocampista ha disputato 19 partite in Liga quest'anno segnando anche 2 reti, mentre nella massima competizione europea le partite giocate sono state 3. Si legge che il club inglese per ottenere le prestazione del calciatore potrebbe progettare un'offerta da circa 80 milioni di euro. Il contratto del giocatore con i blaugrana scadrà nel 2026.