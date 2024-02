Barcellona: interesse per una giovane promessa dell'Everton

Il Barcellona inizia a muoversi per il mercato estivo e starebbe cercando rinforzi nella linea mediana. Reparto che può contare su giocatori di livello assoluto, tecnicamente dotatissimi come De Jong, Pedri, Gundogan e Gavi, oltre ad Oriol Romeu. Serve però un giocatore che possa fare schermo davanti la difesa e aggiungere muscoli e centimetri al centrocampo. Per questo secondo quanto riporta Sport il Barcellona sarebbe interessato ad Amadou Onana, mediano belga classe 2001 dell'Everton, che fa della potenza fisica una prerogativa.



I DETTAGLI - Il diretto sportivo del Barcellona Deco, vorrebbe quindi regalare un centrocampista con caratteristiche totalmente differenti dal resto del reparto, anche per dare maggiori soluzione tattiche al prossimo allenatore. Il mediano visto l'ottimo posizionamento e la forza fisica è molto abile nei contrasti, ne ha vinti 2,6 di media per partita in Premier League. Ha disputato fin qui 17 partite in campionato realizzando anche un gol. Non sarà per nulla facile pero strapparlo all’Everton, dal momento che il club di Liverpool lo ha pagato all’incirca 35 milioni nel 2022, normale quindi che la cifra richiesta sarà quindi ben più alta vista anche la crescita del giocatore. Il contratto del belga scadrà nel 2027.